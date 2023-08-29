اللجنة الأولمبية تهنئ اتحاد الخماسي بصدارة بطولة العالم بإنجلترا

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة للاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، بعد صدارة بطولة العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة باث بإنجلترا، برصيد خمس ميداليات متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و1 ميدالية برونزية.



وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبين، بعد تحقيق ذهبية منافسات الزوجي المختلط للثنائي مهند شعبان وسلمى عبد المقصود، وذهبية منافسات فرق الرجال للفريق المكون من مهند شعبان وأحمد الجندي ومحمد الجندي، وذهبية منافسات تتابع الرجال للزوجي أحمد ماهر ومعتز وائل، وذهبية منافسات تتابع السيدات للثنائي ملك إسماعيل وأميرة قنديل، وتوج مهند شعبان ببرونزية الفردي، مع خالص التمنيات باستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.



وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا كبير كانت نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.