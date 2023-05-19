بطلات مصر للجمباز الإيقاعي يحصدن ذهبية البطولة الأفريقية

تمكنت البطلة حبيبة مرزوق من إعتلاء العرش الأفريقى فى منافسات الفردى العام بالحصول علي لقب بطلة إفريقيا عن جدارة وأستحقاق بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة الأفريقية السابعة عشر التى تستضيفها موريشيوس.

وحلت فى المركز الثاني مواطنتها اللاعبة عاليا حازم ، وحصلت على الميدالية الفضية ، فى حين حصلت على المركز الثالث اللاعبة لوانا جوميز من إنجولا .

وقد تمكن منتخبنا الوطنى للسيدات للجمباز الإيقاعى من الفوز بالمركز الأول فى منافسات الفرق ، وضم منتخبنا البطلات حبيبة مرزوق ، وفريدة عادل حسين ، وعلياء حازم .

وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الاتصال بالدكتور إيهاب أمين واللاعبات لتهنئتهم بهذا الإنجاز الكبير ، وطالب الوزير البعثة المصرية بحصد مزيدا من الميداليات فى منافسات الادوات التى تقام غد السبت .