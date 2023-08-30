كمال درويش: لم أتدخل في تعيين عماد البناني باللجنة الثلاثية لنادي الزمالك

قال كمال درويش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة إنه لم يتدخل من قريب أو من بعيد فى تعيين الدكتور عماد البنانى مديراً تنفيذياً لنادى الزمالك مؤكدًا فى ذات الوقت أن الأخير قيمة إدارية كبيرة ويستطيع قيادة المرحلة الحالية فى القلعة البيضاء على أكمل وجه.

وأكد “دوريش” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ملعب الشمس” مع الكابتن مجدى عبد الغنى، أن وجود عماد البنانى فى اللجنة الثلاثية مفيد جداً لنادى الزمالك خاصة أنه كان رئيس جهاز الرياضة في وقت سابق بدرجة وزير وعلى قدر كبير من الخبرة والمسئولية.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة أن نادى الزمالك يحتاج إلى الاستقرار وتكاتف رموزه فى هذه الفترة الحالية من أجل عودته إلى الطريق الصحيح خاصة أن هذه الظروف السيئة أثرت بالسلب على نتائج فريق الكرة.

وأشار درويش إلى أن الوقف الاحتجاجية التى نظمها بعض أعضاء الجمعية العمومية ضد عماد البنانى لا تعبر عن رأى الأغلبية، موضحاً أنه يطالب الجميع بالهدوء من أجل استقرار القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.