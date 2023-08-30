الضرائب تلزم الممولين بالتسجيل في منظومة الإيصال على البوابة الإلكترونية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (515) لسنة 2023 بإلزام المكلفين الملزمين بإصدار ايصالات الكترونية – بكافة مراحل الالزام بمنظومة الايصال الالكتروني – بالتسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة ( فاتورتك .. حمايتك وجايزتك ) وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 من خلال الرابط التالي www.eta.gov.eg

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المكلفين الملزمون بالقرار رقم (515) لسنة 2023 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لتطبيق برنامج التحفيز ( فاتورتك.. حمايتك وجايزتك )





وأشار " الدكتور فايز الضباعني " أن برنامج التحفيز " فاتورتك ... حمايتك وجايزتك " يأتي في إطار خطوات الدولة الثابتة نحو التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى منظومات إلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، واستكمالًا لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية ، موضحا أن هذا البرنامج يهدف إلى خلق ونشر ثقافة ضريبية جديدة لدى المواطن المصري من خلال حثه وتحفيزه على طلب الايصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات ، وكذلك تشجيع المواطنين للحصول على الإيصالات أو الفواتير الضريبية ، وحماية المستهلك النهائي (المواطن ) بالإيصالات أو الفواتير الضريبية الصحيحة للسلع المشتراه والخدمات المؤداة ، مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى التحقق من الممارسات الخاطئة المؤثرة على المواطن والناجمة عن قيام بعض التجار بتحصيل الضريبة من المواطن دون توريدها للمصلحة ، وكل ذلك يتم من خلال حوافز ومكافآت متنوعة ومتدرجة ، هذا بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه .

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى اهتمام ومتابعة وزير المالية ببرنامج ( فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) ، وذلك لأنه أداة لرؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا ، وكذلك أداة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية موضحًا أن منظومة التحفيز " برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك " هى امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة ، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395 .