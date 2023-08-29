مصلحة الضرائب المصرية تنفي في بيان رسمي تصريحات عماد البناني المدير التنفيذي للزمالك

علق الإعلامي إبراهيم فايق عن نفي مصلحة الضرائب المصريه تخفيض مستحقات الزمالك

وكتب عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك:"مصلحة الضرائب تنفي أي خفض لمستحقات الزمالك وتؤكد الزمالك لم يتقدم بأي طلب تسوية اصلا!! هذا نفي قاطع لتصريحات د/ عماد البناني لبرنامج جمهور التالتة التي أدلى بها ع الهواء مباشرة بالأمس".

وزف الإعلامي إبراهيم فايق، 3 مفاجآت سعيدة لجماهير نادي الزمالك، ستنهي أزمات القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.



وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه “جمهور التالتة” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “هناك مجموعة من محبي ناديالزمالك تعمل في صمت شديد وبعيدا عن الأضواء من أجل مصلحة النادي، وما علمته أنه تم تجميع مبلغ العقوبة بالكاملمن جانب بعض رجال الأعمال المشجعين لنادي الزمالك لرفع عقوبة منع القيد عن النادي”.

وأضاف:" كما تم التواصل مع اللاعبين وإخطارهم بأنه سيحصلون على مستحقاتهم بالكامل، والمبالغ المرصودة ستغطىاحتياجات نادي الزمالك وزيادة لحين إجراء الانتخابات".

وتابع:" هذه المجموعة الرافضة للإعلان عن نفسها تعمل على كل الملفات المتعلقة بنادي الزمالك، وتعاهدوا على إعادةنادي الزمالك لمكانته الطبيعية في أسرع وقت".

وواصل:" سيكون هناك تحركا سريعا أيضا في الصفقات ودعم المدرب أوسوريو، وأيضا هناك تحركات للعمل على جلبرعايات من نادي الزمالك من خلال اللجنة الثلاثية".

واختتم:" أتمنى حدوث كل ذلك، وهذه رسالة طمأنة لجماهير نادي الزمالك