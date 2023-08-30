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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني: زيارتنا للصين هدفها إعادة خطوط الاتصال بين البلدين

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، إن زيارة إلى الصين تهدف لإعادة إنشاء خطوط الاتصال بين بكين ولندن.

وأضاف وزير خارجية بريطانيا في تصريحات له خلال زيارته إلى بكين، إنه يجب أن تجمع بريطانيا والصين علاقات عملية، لافتا إلى أننا منتبهون للقضايا ذات النقاط الخلافية مع الصين ويجب أن تكون هناك علاقة براجماتية بين البلدين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن زيارة وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الصين الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة الصينية، وانج ون بين، عندما سُئل عن الزيارة خلال مؤتمر صحفي إن الجانبان سيجري تبادلات متعمقة للآراء بشأن القضايا محل الاهتمام، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وعلى جانب آخر، قال وانج ون بين، إن وزير الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في بريطانيا، جيمس كليفرلي، سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين في 30 أغسطس، تلبية لدعوة من عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية، وانج يي".

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