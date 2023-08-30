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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظمها نادي الأدب.. أمسية أدبية بقصر ثقافة العريش

جانى من الأمسية الأدبية
جانى من الأمسية الأدبية بقصر ثقافة العريش

نظم نادي أدب العريش  محافظة شمال سيناء الأمسية الأدبية بقصر ثقافة العريش ،لتقديم باقة متنوعة من القصائد الشعرية،  بحضور عدد من الشعراء والأدباء والنقاد..تحت إشراف أشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.

 

لهجة بدوية:

 بدأ اللقاء بالشاعر الشاب بكر الغول بقصيدة بلهجة بدوية ..اني حسبتها والله الحسيب ..عطيتك شبكة ومهر وبيت عصافير .

وتلاه الشاعر الجميل  حسام كمال بقصيدة بكرة تتعدل. ، والشاعرة دعاء شعبان بقصيدة  فداك أبي وأمي يارسول الله .


ثم انطلق الشاعر الجميل محمد أحمد أبو حج بقصيدة  أنا حلمي لو معجزة ..فربك لهمني الصبر . 

ثم تغني الشاعر الفنان هشام اسماعيل المالح واحد شايل ع كتفه أحلي وأجمل جيتار..ولقتني ع طول بتشعلق بحلمي بالأوتار.

وغرد الشاعر  حسن سلمي  و الشاعر الرائع أسعد الملكي بقصيدة ميفرقش أكون موجود.

  ثم الشاعرة مرفت أبو فخر،  آتراني حقا إنسان ، والشاعرة آيه فوزي  بقصيدة ليس سوانا .
 

وقدم  الثنائي الشاعر أحمد أبو شيته والشاعرة دعاء جمعه شعبان في قصيدة مشتركة  اسمحيلي بكلمة واحدة.

ثم ننتقل الي الشاعرة رشا محمد بقصيدة مطلعها أنا كنت ليك كليل بيبصرك بالخير.
واختم اللقاء بالشاعر فاطمة موسي ليعقبه نقدا الشاعر حاتم عبد الهادي والأديب حسن غريب، وأدار اللقاء الشاعرة رشا الفرجاني ،تحت إشراف  محمود طبل رئيس النادي.

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العريش نادي الأدب أمسية شعرية قصائد

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