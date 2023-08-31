6 اختصاصات للمسئول عن حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون

تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، على عدة اختصاصات للشخص المسئول عن حماية البيانات ، ويكون هذا الشخص مسئولا عن مراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون، ويلـتزم على الأخـص ما يأتي:



1-إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.

2- العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.

3- تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

4- إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.

5- الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، والرد على المركز في التظلمـات المقدمة إليه من أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون.

6- متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدي المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدي المعالج، بمـا يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.