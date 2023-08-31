عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6 اختصاصات للمسئول عن حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، على عدة اختصاصات للشخص المسئول عن حماية البيانات ، ويكون هذا الشخص مسئولا عن مراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون، ويلـتزم على الأخـص ما يأتي:

 


1-إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.

2- العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.

3- تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

4- إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.

5- الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، والرد على المركز في التظلمـات المقدمة إليه من أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون.

6- متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدي المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدي المعالج، بمـا يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.

قانون حماية البيانات الشخصية البيانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

ترشيحاتنا

سجل باختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. عبر هذا الرابط

انخفاض شحنات هواتف شاومي الذكية بـ 15.8% في الربع الثاني مع استمرار تراجع السوق

في ذكراه.. الشاعر أحمد الشهاوي : يتم تهريب ملفات نجيب محفوظ لخارج مصر| خاص

فلسطين .. أول تعليق من جيش الاحتلال بعد تفجير نابلس

التسبيح والذكر على جنابة.. هل يجوز للمحدث والنفساء والحائض؟

بدون طوابير .. السكة الحديد تتيح دفع تذاكر القطارات من كافة منافذ فوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

فيديو

وكيل تعليم بورسعيد : كل الدعم للأفكار خارج الصندوق بهدف النهوض بالمنظومة | شاهد

لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ