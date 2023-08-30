عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس والغرامة| جنايات القاهرة تصدر حكمها ضد تاجر الحشيش بمدينة نصر

صدى البلد

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبـة متهم بالحـبس مـع الشـغل لمـدة سـنة وتغريمـه عشرة آلاف جنية لحيازته مخدر الحشيش، عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية في مدينة نصر.

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

تمزقات تامة.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بواقعة استغلال فتاتين بالمتعة الحرام

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

 

تاجر مدينة نصر

 

وكشف أمر الإحالة، في قضية النيابة العامة رقم ١٦٠٩ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مدينة نصر ثالث، والمقيدة برقم ٥٧٣ لسنة ۲۰۲۲ كلي القاهرة الجديدة، انه في ٢٠٢١/١٢/٢٧ أحرز المتهم جوهراً مخدرا (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحاً ابيضاً  بدون مسوغ قانوني.

وشهد، مجري التحريات، أنه وحال مروره بدائرة القسم في مدينة نصر، لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام محرزاً سلاح أبيض كثر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ۸ قطع لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني .

 

مدينة نصر

 

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن القطع الثماني المضبوطة كل منهما المادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ووزنوا صافياً ٣٦٠ جراماً.

مدينة نصر التجمع الخامس الحشيش المخدر الحبس مع الشغل الطب الشرعى القاهرة الجديدة المستشار حسن فريد جوهر الحشيش جوهر الحشيش المخدر حيازته مخدر الحشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-8-2023

موضوعات متعلقة

قرار عاجل ضد صاحب واقعة تلاوة القرآن على العود .. مستندات

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في مدينة نصر

السجن والغرامة لمتهم ضبط بحوزته سلاحا ناريا ومخدرات في مدينة نصر

تمزقات تامة.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بواقعة استغلال فتاتين بالمتعة الحرام

صور وفيديوهات لجسمي.. أقوال مثيرة لروان صاحبة واقعة الابتزاز| القصة كاملة

تجديد حبس شخص لاتهامه بتزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين

قرار مهم من المحكمة بشان المتهم بإضرام النيران في شقيقته وأولادها و11 آخرين

ترشيحاتنا

الوزراء يعتمد دراسة التصرف بنظام حق الانتفاع لأرض في سيناء

الحبس والغرامة .. عقوبات رادعة تنتظر تالي القرآن على العود

هل يجوز كشف شعري أمام زوج أختي وشقيق زوجي .. الإفتاء تجيب

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

الحكومة توافق على إضافة كليات جديدة بجامعتي أكتوبر للعلوم وبني سويف الأهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بصورها| شاهد

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في الصين

فيديو

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

محاولة جديدة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح | ماذا سيحدث؟

قرارات مهمة ستغير أسعار السجائر| ماذا سيحدث.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ