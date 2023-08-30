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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة مكونة من 3 دول أفريقية تجتمع لبحث أزمة الجابون

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، أن لجنة مكونة من السنغال وبوروندي والكاميرون عقدت اجتماعًا بشأن تحرك الجيش في الجابون اليوم.

وقال الاتحاد الأفريقي إن اللجنة الثلاثية بحثت التطورات في الجابون بعد تحرك الجيش.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الجابوني السيطرة على السلطة في البلاد وحل جميع هيئات الدولة وأنشأ لجنة انتقال واستعادة المؤسسات.

وجاء بيان الجيش بعد ساعات من إعلان لجنة الانتخابات رسميا فوز علي بونجو أونديمبا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 26 أغسطس، حيث أدلى 64.27% من الناخبين بأصواتهم لصالحه، وأعيد انتخابه لولاية ثالثة.

وعم الارتباك الجابون إثر تحرك الجيش الذي نفذه عسكريون، يوم الأربعاء، عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

الاتحاد الافريقي السنغال بوروندي الكاميرون الجابون

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