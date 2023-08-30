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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة: لم أتردد لحظة في التجديد.. والبقاء مع الأهلي شرف كبير

صدى البلد

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ، أنه لم يتردد لحظة واحدة في توقيع عقود التجديد للنادي على بياض، مؤكدًا أنه يسعى لتحقيق المزيد من الألقاب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.


وقال أفشة: «وافقت على تجديد عقدي مع الأهلي فورًا، ولم أتردد لحظة؛ لأن تفكير النادي في تجديد عقدي شرف كبير، وأسعدني للغاية، ولم تكن لي أي شروط على الإطلاق».
وأضاف: «عندما تحدث معي مسئولو الأهلي، أبلغتهم بموافقتي فورًا على توقيع عقود التجديد».
 

وواصل: «طوال حياتي لن يكون لي شرط في البقاء بالأهلي، هدفي صناعة تاريخ داخل النادي الذي أعشقه، وحصد المزيد من البطولات وإسعاد الجماهير، وشرف لي التواجد داخل هذا النادي العظيم، وأرى أن التوقيع على بياض بدون أي شروط شيء طبيعي بالنسبة لي بشكل شخصي».
 

وأكمل أفشة: «لم أتلق أي عروض رسمية خلال الفترة الماضية كما ردد البعض، ولا أعطي اهتمامًا للحديث عن أي عروض، لكن الحقيقة أنه لم يصلني أي عروض رسمية، وسأظل تحت أمر النادي الأهلي».
 

وزاد: «أعشق جماهير الأهلي المخلصة الذين يحبون النادي بشغف كبير، كما أنهم يحبونني بشكل شخصي، وأقول لهم أني سأكمل مسيرتي مع الأهلي، وأدين لهم بالفضل فيما وصلت إليه؛ لأنهم دائمًا يدعمونني بقوة، وأنا أحبهم كثيرًا، وسأقاتل من أجل إسعادهم وتحقيق المزيد من البطولات مع الفريق».
 

وأكد: «سيظل هدفي في شباك الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا من الأهداف المحببة لجماهير النادي الأهلي، ولي بشكل شخصي، وستظل تلك الذكرى محفورة في الأذهان».
وأردف: «سجلت العديد من الأهداف مع الأهلي، وصنعت أهدافًا أخرى ولكن هدفي في نهائي إفريقيا له بريق خاص، خصوصًا أنه ساهم في حصد اللقب بعد غياب دام لـ7 سنوات، وأتشرف أنني من سجلت الهدف».
 

واستطرد: «لقد حققت 12 بطولة في 4 سنوات، وفزنا بالعديد من الألقاب مع أكثر من مدير فني، قد يحدث هبوط للمستوى في بعض الفترات، لكن أسعى دائمًا أن يكون لي بصمة إيجابية في كل المباريات، وسعيد بتواجدي داخل الأهلي».
 

وأتم: «سعدت للغاية بردود أفعال جماهير الأهلي بعد إعلان خبر تجديد عقدي، ولم أفعل غير الطبيعي، وكما قُلت لم أتردد لحظة في توقيع العقود، لأنني أريد البقاء داخل النادي الأهلي حتى ختام مسيرتي الكروية».

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