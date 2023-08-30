آثار القاهرة تعلن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الصيفي

تستعد كليات جامعة القاهرة ، من عقد امتحانات الفصل الدراسى الصيفى للعام الجامعى 2023-2022 ، وذلك استعدادا لاستقبال الطلاب الجدد بالعام الدراسى الجديد 2023-2024 .

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الصيفى للعام الدراسى 2023-2022.

وقال الدكتور محسن صالح ، أن كلية الأثار أعلنت عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الصيفى على الموقع الرسمى للكلية .

و أوضح “ محسن ” أن امتحانات الفصل الدراسى الصيفى تبدأ يوم السبت 9 من سبتمبر القادم و تنتهى الخميس 14 من نفس الشهر .

كما أكد على أن تعقد لجان الفرقة الأولى و الثالثة فى الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا ، بينمت تعقد لجان الفرقة الثانية و الرابعة فى الفترة المسائية من الساعة 12:30 ظهرا حتى 3:30 عصرا .