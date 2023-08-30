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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة تعلن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الصيفي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تستعد كليات جامعة القاهرة ، من عقد امتحانات الفصل الدراسى الصيفى للعام الجامعى 2023-2022 ، وذلك استعدادا لاستقبال الطلاب الجدد بالعام الدراسى الجديد 2023-2024 . 

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الصيفى للعام الدراسى 2023-2022. 

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وقال الدكتور محسن صالح ، أن كلية الأثار أعلنت عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الصيفى على الموقع الرسمى للكلية . 

و أوضح “ محسن ” أن امتحانات الفصل الدراسى الصيفى تبدأ يوم السبت 9 من سبتمبر القادم و تنتهى الخميس 14 من نفس الشهر . 

كما أكد على أن تعقد لجان الفرقة الأولى و الثالثة فى الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا ، بينمت تعقد لجان الفرقة الثانية و الرابعة فى الفترة المسائية من الساعة 12:30 ظهرا حتى 3:30 عصرا .

جامعة القاهرة الفصل الدراسى الصيفى امتحانات الفصل الدراسى الصيفى

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