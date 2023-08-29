شروط التقديم ببرنامج اللغة الإنجليزية بـ زراعة القاهرة

أعلن الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن قواعد وشروط التقديم لبرامج اللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2023-2024.

وقال عبد الفتاح ، إن شروط القبول لبرامج اللغة الإنجليزية تتمثل فى :

- أن يكون الطالب مرشحا للكلية عن طريق مكتب التنسيق أو مخولا أو منقول قيده لنفس العام الجامعى أو العام السابق ومستوفيا الحد الأدنى للقبول بالكلية لقطاع الزراعة.

- ألا تقل درجة الطالب فى اللغة الإنجليزية عن ٦٥٪؜ مع مراعاة تخصيص بعض الأماكن لطلاب الشهادات المعتدلة الأجنبية و العربية.

- تكون الدراسة بهذه البرامج من العام الجامعى الأول والتدريس والامتحانات فيها باللغة الانجليزية.

- عدم قبول تحويل طلاب باقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الثانية بكلياتهم.

- فى جميع حالات التحويل يجب استفتاء شرط الإقامة مع ولى الأمر الشرعى فى النطاق الجغرافى لجامعة القاهرة.

كما أوضح عميد الكلية ، البرامج التى تدرس باللغة الإنجليزية و شروط الالتحاق بها و هى برامج التكنولوجيا الحيوية ، وبرنامج الزراعة الدولية و يحتوى على ثلاثة تخصصات رئيسية ويمكن للطالب الالتحاق بأحدها من المستوى الثالث طبقا لرغبته ، برنامج تكنولوجيا تصنيع الأغذية ، وبرنامج علوم الغابات.