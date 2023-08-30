أول تحرك أمريكي بشأن الحرب في إقليم أمهرة بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن أول تحرك للولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في إقليم أمهرة بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو.

ومن المنتظر أن يتوجه المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية إلى القرن الأفريقي مايك هامر، إلى إثيوبيا لبحث الصراعات المستمرة في منطقتي أمهرة وأوروميا.

وسيزور المبعوث الخاص في كينيا وإثيوبيا وسيناقش في أديس أبابا، سبل إنهاء الصراعات في منطقتي أمهرة وأوروميا سلميا، بحسب ما أوردته شبكة “بي بي سي”.

العديد من الأبرياء قتلوا وأصيبوا في الصراعات الدائرة في المنطقتين، وسيرفع المبعوث الخاص أهمية حماية سلامة المدنيين إلى السلطات الإثيوبية، بحسب البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية.

وسيتحدث مايك هامر أيضًا مع السلطات حول تنفيذ اتفاق بريتوريا لإنهاء الصراع بشكل دائم، والذي تم التوقيع عليه قبل أحد عشر شهرًا وأنهى الحرب الدموية التي استمرت عامين.

وخلال إقامته التي تستغرق عشرة أيام في البلاد، سيجتمع المبعوث الخاص ويناقش مع مسؤولين من كينيا وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي ومنظمة شرق أفريقيا الحكومية للتنمية (إيجاد) وشركاء دوليين آخرين.