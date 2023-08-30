بسبب أزمة العصابات.. أمريكا تحذر رعاياها في هايتي وتناشدهم هذا الأمر

حثت السفارة الأمريكية في هايتي رعاياها على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، وذلك بسبب العنف المتصاعد من قبل العصابات في البلاد.

وقالت السفارة في بورت-أو-برنس عاصمة هايتي في تحذير أمني: "نظرًا للوضع الأمني الحالي وتحديات البنية التحتية، يتعين على المواطنين الأمريكيين في هايتي مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن عبر وسائل النقل التجارية أو الخاصة".

ويأتي تنبيه اليوم الأربعاء بعد أربعة أيام من قيام عصابة بإطلاق النار على مجموعة كبيرة من أبناء رعية إحدى الكنائس خارج العاصمة.

وعلى أثره، خرج مئات الأشخاص بالمناجل في محاولة يقودها المجتمع المحلي لطرد أعضاء العصابة.