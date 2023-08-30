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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احتفالات في الشوارع.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الاستيلاء على السلطة بالجابون

تفاصيل الاستيلاء
تفاصيل الاستيلاء على السلطة في الجابون

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجميع استيقظ صباح اليوم حول إعلان مجموعة من العسكريين أنهم استولوا على السلطة في الجابون، وأن رئيس الجابون قيد الإقامة الجبرية، مع القبض على ابنه وافراد أسرته، واعتقال مجموعة من الحكومة، وإغلاق الحدود وحل البرلمان والمؤسسات وإلغاء الانتخابات الرئاسية. 

تفاصيل ما حدث في الجابون صباح اليوم 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الانتخابات الرئاسية في الجابون خاضها علي بونغو الرئيس للجابون منذ 14 عاما، إذ أنه متواجد منذ عام 2009، وذلك بعد والده الذي حكم الجابون لمدة 41 عاما تقريبا. 

وتابع أحمد موسى، أن أسرة بونغو استمرت لمدة 55 عاما لحكم الجابون، وبعد إجراء انتخابات رئاسية، ومن ثم تم قطع الإنترنت وتم إعلان النتائج فجر اليوم، والمعارضة في الجابون رفضت النتائج وأكدت أنهم الفائزين بالانتخابات، ومن ثم قام مجموعة من العسكريين باعتقال مدير مكتبه، والمتحدث باسم رئاسة الجابون، وابنه والمقربين منه.

وأردف، أن الجابون اليوم هي الحدث العالمي، والصحافة الدولية بالكامل لا حديث إلا على الجابون، وسط احتفالات غير عادية في الشوارع، وسط مجموعة من العسكريين الذين يمثلون الجيش والشرطة والحرس الجمهوري. 

وعرض أحمد موسى، مقاطع فيديو حول احتفالات الشعب الجابوني في الشوارع بعد قرار عدد من العسكريين الاستيلاء على الحكم، ورفض تواجد علي بونغو لفترة جديدة خلال الفترة المقبلة. 

الجابون أحمد موسى رئيس الجابون علي بونغو قناة صدي البلد

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