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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: تعاون مستمر مع النواب لتحقيق احتياجات ومطالب المواطنين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في اللقاء الأسبوعي، بأعضاء البرلمان بمحافظة الدقهلية. 
وأشار "مختار"، إلى التواصل المستمر مع النواب مؤكدا أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمر مع النواب من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة. 
وأضاف محافظ الدقهلية، أننا نعمل جميعا من خلال مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديري العموم بديوان عام المحافظة من اجل العمل علي تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين المتعلقة بكافة القطاعات بنطاق المحافظة والتي يتم عرضها ودراستها بالتعاون مع  نواب البرلمان بالدقهلية.
وأكد على أن هناك تكليفات لجميع اعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة للتعاون التام مع  أعضاء البرلمان لأننا جميعا شركاء نعمل بكل الجهد لتحقيق مطالب وإحتياجات ابناء الدقهلية.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نطاق المحافظة مطالب المواطنين مديري مديريات محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية

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