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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود اللافت.. مي عمر تستعرض جمالها عبر إنستجرام |شاهد

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها، بأحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور"إنستجرام".
 

وظهرت مي عمر، بإطلالة جريئة، خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا مثيرا باللون الاسود؛ مما أبرز جمالها وقوامهاالممشوق.


 

وبدأ المخرج محمد سامي، تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد "نعمة الافوكاتو" بمنطقة جاردن سيتي، والمقررمشاركته في السباق الرمضاني المُقبل 2024.

 

وشارك في تصوير المشاهد الأولى من المسلسل كل من الفنانين مي عمر و أحمد زاهر و أروى جودة.

 

ويشهد مسلسل "نعمة الأفوكاتو" التعاون الخامس بين أحمد زاهر ومي عمر، حيث كان التعاون الأول بينهما خلالمسلسل "حكاية حياة" عام 2013، وبعدها بعام كان التعاون الثاني بينهما في مسلسل "كلام على ورق". كما شاركا فيمسلسل "ولد الغلابة" عام 2019، وفي عام 2020، قاما الثنائي أحمد زاهر ومي عمر بالتعاون مجددا في مسلسل"لؤلؤ"، وشاركهما بطولته إدوارد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، نيرمين الفقي، وغيرهم من الفنانين، والعملقصة مي عمر سيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.

 

فيما يسجل المسلسل التعاون السابع بين أحمد زاهر و محمد سامي بعدما شكلا ثنائيا مميزاً وناجحاً و قدما 6 اعمالدرامية حققت نسب نجاح كبيرة، وحصدت العديد من الجوائز فى العالم العربي بداية من مسلسل " ادم " الذي تم عرضهعام 2011 ، و بعدها بعام قدما " حكاية حياة " ، ثم فى عام 2014 قدما " كلام على ورق " ، ثم مسلسل " ولد الغلابة " ،و مسلسل " البرنس " و تلاه مسلسل " لؤلؤ ".

 

الفنانة مى عمر المخرج محمد سامي مسلسل حكاية حياة مسلسل البرنس مسلسل آدم نيرمين الفقي

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