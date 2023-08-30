تعيين اللواء طارق رسلان أمينا عاما لحزب المؤتمر

أصدر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، قرارا بتعيين اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ أمينا عاما للحزب ، وتعيين أحمد خالد أمينا عاما مساعدا للحزب.

ومن جانبه وجه اللواء طارق رسلان الأمين العام لحزب المؤتمر الشكر للربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ، وجميع قيادات حزب المؤتمر على ثقتهم الغالية وإصدار قرار تعيينه أمينا عاما للحزب .

وأضاف رسلان ، أن الفترة القادمة ستشهد تحركات كبيرة للحزب على كافة القطاعات الجغرافية لاستكمال مسيرة الحزب السياسية، متمنيا أن يعينه الله على تلك المسئولية لما فيه صالح الوطن.