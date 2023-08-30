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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعيين اللواء طارق رسلان أمينا عاما لحزب المؤتمر

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة

أصدر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، قرارا بتعيين اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ أمينا عاما للحزب ، وتعيين أحمد خالد أمينا عاما مساعدا للحزب.

ومن جانبه وجه اللواء طارق رسلان الأمين العام لحزب المؤتمر الشكر للربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ، وجميع قيادات حزب المؤتمر على ثقتهم الغالية وإصدار قرار تعيينه أمينا عاما للحزب .

وأضاف رسلان ، أن الفترة القادمة ستشهد تحركات كبيرة للحزب على كافة القطاعات  الجغرافية لاستكمال مسيرة الحزب السياسية، متمنيا أن يعينه الله على تلك المسئولية لما فيه صالح الوطن.

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