أرخص عشاء.. بكوب دقيق طريقة عمل فطيرة الجبنة

إذا كنت تحاولين تقديم عشاء خفيفة وغير مكلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل فطيرة الجبنة.
المقادير
ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 كوب حليب دافئ
1.5 ملعقة صغيرة من السكر
2 بيض
50 جرام زبدة (في درجة حرارة الغرفة)
1 كوب جبن فيتا
بقدونس
1 ملعقة صغيرة ملح
4.5 أكواب من الدقيق (يتم التحكم في استخدامها)
للوجه
1 صفار بيضة
سمسم
الحبة السوداء
طريقة التحضير
1- ضعي الخميرة والسكر والحليب في وعاء العجن واخلطيهم حتى تذوب الخميرة.
2- نغطي الوعاء لمدة 5 دقائق ثم نضيف البيض والزبدة وجبنة الفيتا والبقدونس والملح ونعجنها بالدقيق.
3- نفرد العجينة بحجم صينية بالضغط عليها بأيدينا.
4- نضع في الصينية ورق زبدة ثم نضع العجينة .
5- نغطي الصينية بقطعة قماش نظيفة ونخمرها لمدة 45 دقيقة.
6- نقطعها كما نشاء ونضيف صفار البيض والسمسم.
7- نطهوها لمدة 35 دقيقة على 170 درجة. (يمكنك ضبطه حسب فرنك).