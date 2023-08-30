أرخص عشاء.. بكوب دقيق طريقة عمل فطيرة الجبنة

إذا كنت تحاولين تقديم عشاء خفيفة وغير مكلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل فطيرة الجبنة.

المقادير

ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 كوب حليب دافئ

1.5 ملعقة صغيرة من السكر

2 بيض

50 جرام زبدة (في درجة حرارة الغرفة)

1 كوب جبن فيتا

بقدونس

1 ملعقة صغيرة ملح

4.5 أكواب من الدقيق (يتم التحكم في استخدامها)

للوجه

1 صفار بيضة

سمسم

الحبة السوداء

طريقة التحضير

1- ضعي الخميرة والسكر والحليب في وعاء العجن واخلطيهم حتى تذوب الخميرة.

2- نغطي الوعاء لمدة 5 دقائق ثم نضيف البيض والزبدة وجبنة الفيتا والبقدونس والملح ونعجنها بالدقيق.

3- نفرد العجينة بحجم صينية بالضغط عليها بأيدينا.

4- نضع في الصينية ورق زبدة ثم نضع العجينة .

5- نغطي الصينية بقطعة قماش نظيفة ونخمرها لمدة 45 دقيقة.

6- نقطعها كما نشاء ونضيف صفار البيض والسمسم.

7- نطهوها لمدة 35 دقيقة على 170 درجة. (يمكنك ضبطه حسب فرنك).