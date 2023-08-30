المستشار العسكري للجامعة العربية: الأمن القومي هو قدرة الدولة على مواجهة التحديات

أكد اللواء محمود خليفة المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، أن مفهوم الأمن القومي هو قدرة الدولة على مواجهة كافة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية .

وقال محمود خليفة في حواره في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" الأمن القومي يرتبط بأمن المواطن وأمن الوطن واستقرار أركانه وتأمين حدوده".

وتابع محمود خليفة:" الأمن القومي يعني امتلاك الدولة لكافة مقومات القوة الشاملة لمواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية ".

واكمل محمود خليفة :" هناك مؤثرات خارجية تؤثر على الاستقرار في الشارع العربي ".

ولفت محمود خليفة:" الأمن القومي العربي يواجه تحديات كثيرة ومنها تحدي الأن الغذائي والتدخلات الخارجية في شؤون الدول".