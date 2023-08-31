زيتون تفاحي طبيعي.. شاهد بشائر الخير من بلد "التين والزيتون"

تتميز مزارع طور سيناء رغم التغير المناخي الذي يحدث في كل العالم بثمار زيتون ناضجة وطبيعية قائمة علي السماد العضوي الطبيعي .

وتشهد المزارع هذا الأسبوع موسم جني الزيتون التفاحي والدولسي في مزارع طور سيناء .

ورصدت كاميرا موقع "صدى البلد"، المزارعين وهم يقومون بجني للحصول وسط فرحة وسعادة لمحصول متميز طبيعي .

وقال المهندس ايمن المغربي، أحد المستثمرين الزراعيين بطور سيناء، إن محصول طور سيناء متميز دائما نتيجة أن الأرض خصبة والطقس مناسب لأشجار الزيتون مشيرا إلي أنه تم طرح ثمار الزيتون في الشوارد والمنافذ بأسعار مخفضة لأهالي طور سيناء .

وأضاف احمد حجاج أحد المستثمرين الزراعيين بطور سيناء، إن طور سيناء بلد التين والزيتون وهي زراعات متميزة بتلك الأرض المباركة ولابد من التوسع في هذه الزراعات، مشيرا إلي أنه رغم التغير المناخي لكن محصول متميز طور سيناء متميز من الزيتون التفاحي الدولسي، منوها بأن الزيتون التفاحي افضل في المخلل .

وأشار علاء محمد، احد العاملين في جمع الزيتون بمزارع طور سيناء، إلى أن الجمع يكون في الصباح الباكر من الفجر حتي الظهر وفترة أخري تبدأ بعد العصر، مؤكدا أن الزيتون يعصر في معاصر طور سيناء علي البارد أو معصرة راس سدر وهو افضل زيت زيتون طبيعي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن هناك توسعا في زراعة الزيتون بجنوب سيناء مشيرا إلي إن المساحة المنزرعة زيتون تعدت ٢٥ ألف فدان في مدينتي طور سيناء ورأس سدر في انواع التفاحي و العجيزي و الدولسي و الكلاماتا.

الزيتون بطور سيناء

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