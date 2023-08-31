فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على الشاطيء

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي بإطلالة جذابة علي الشاطي مرتدية فستان باللون البني ، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وتعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم من متابعيها بعد تصريحاتها المسيئة عن محمد عبده، مما عرض الفيديو للحذف.

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع انستجرام: أولا فنان العرب الكبير محمد عبده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا ولو نشرت فيديو لأغنية عاجبتني لـ شيرين عبد الوهاب فـ أكيد أنا مقرأتش الكلام المكتوب عليها وأنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير.

وأضافت فيفي عبده: لو كنت قرأت الكلام مكنتش نزلتها ولما بنتي شافت الاستوري شالتها فورا ودا عيب إني مكملتش دراستي ومقرتش الكلام، الله يخرب بيت اللي كتبها وطبعا أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده.

و علي الجانب الآخر يذكر أن كشف المنتج أحمد الزواوي، تفاصيل خلافه مع الفنانة فيفي عبده منذ عام 2017، متهمًا إياها بالنصب عليه في 10 آلاف دولار، مؤكدًا أنه لجأ للسحر والدجل حتى يسترجع حقه منها، وأن ما تمر به فيفي عبده من وعكة صحة حالية وخلال السنوات الماضية كانت بسبب السحر الذي أعده لها.

وقال أحمد الزواوي، خلال حواره مع الإعلامية مروة صبري، في برنامجها “قعدة ستات” المذاع عبر شاشة قناة “القاهرة اليوم”: والله العظيم اللي فيفي فيه بسببي، أنا طلبت حقي بالقانون وبالأصول، وأذيتها زي ما هي أذتني، ولو طولت أموتها هموتها إيه المشكلة؟ مش هي أذتني؟ لو افترضنا أن النص مليون جنيه في 2017، كان كل ما أملك أو تحويشة العمر، وضاع مني يبقى مش مستقبلي ضاع؟ يعني هي تضيع مستقبلي وأنا مأذيهاش؟.