ارتفاع عدد ضحايا حريق مركز جوهانسبرج التجاري إلى 52 شخصًا

أفادت خدمات الطوارئ بجنوب أفريقيا، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا حريق جوهانسبرج إلى 52 شخصاً.



وقالت هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية، في وقت سابق من اليوم، إن الحريق اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق وسط جوهانسبرج، وأسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 43 آخرين.

وأضافت الهيئة، أن رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ قاموا بإجلاء جميع الأشخاص من المبنى، ولا يزال سبب الحادث غير معروف حتى اللحظة.

جدير بالذكر أن مدينة جوهانسبرج شهدت عقد قمة "بريكس" الـ15 في في الفترة بين 22- 24 أغسطس الجاري، بحضور زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذا الحدث عبر الفيديو، فيما مثل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف، وعززت مجموعة "بريكس" صفوفها بانضمام ست دول جديدة، بينها مصر والإمارات والسعودية والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.