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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر: شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة شاملة

قطاع غزة
قطاع غزة

أكدت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن شمال قطاع غزة يعاني من وجود مجاعة شاملة، مشيرة إلى أن هذه المجاعة تنتقل نحو جنوب القطاع.

وافادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن ماكين قولها: إن السكان في قطاع غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء، وانعدام الأمن الغذائي بعد مرور سبعة أشهر من الحرب على غزة.

وأشارت إلى أن تصريحاتها تأتي بناء على ما رآه البرنامج على أرض الواقع، مضيفة أن هناك رعبا حقيقيا، ومن الصعب جدا النظر إليه أو سماعه، متمنية أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والبدء في إطعام هؤلاء الناس ولا سيما في الشمال بطريقة أسرع بكثير.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

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