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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خدمات البترول البحرية تحصل على أمر إسناد مشروع تنمية الحقول الجنوبية

مشروع الحقول الجنوبية
مشروع الحقول الجنوبية بمنطقة رأس العش

أعلنت شركة خدمات البترول البحرية PMS إحدى شركات قطاع البترول المصري حصولها على أمر إسناد لتنمية الحقول الجنوبية لشركة بترول خليج السويس (جابكو) بمنطقة رأس العش.

ومن المقرر أن تقوم شركة خدمات البترول البحرية بتنفيذ أعمال إنزال خط بحري بقطر ١٨ بوصة للربط بين المنصتين البحريتين "رأس العش وشعب علي "، وذلك لتوصيل ونقل الزيت الخام بالحقول الجنوبية لشركة بترول خليج السويس جابكو بمنطقة رأس العش.

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ويساهم المشروع في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التشغيلية للمنطقة ، وتعزيز قدرات شركة بترول خليج السويس (جابكو) و دعم إنتاجها اليومي من الزيت الخام في الحقول الجنوبية.

وستقوم شركة خدمات البترول البحرية بخبرتها الواسعة في أعمال الإنشاءات البحرية، وبفضل فريقها المؤهل والمتخصص ، بتنفيذ هذا المشروع الكهم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة ، بواسطة الوحدة البحرية العملاقة المملوكة للشركة البارج ١٢ والوحدات المساعدة .

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة إضافة استراتيجية لقدرات PMS في صناعة المشروعات والخدمات البحرية وتوفير الحلول البترولية المتطورة للعملاء ، تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، حيث يأتي إسناد المشروع كتطور استراتيجي في الرؤية التسويقية الجديدة للشركة ونمو حجم أعمالها القياسي وتحقيق أرباح تشغيل غير مسبوقة.

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