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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصور.. مخلوق غريب ومميت يمنع من السير على شواطئ أستراليا

مخلوق غريب يمنع مرتادي
مخلوق غريب يمنع مرتادي شواطئ أستراليا من السير حافيي القدمين

تعهد مرتادي شواطئ أستراليا بعدم السير على رمال الشاطئ مرة أخرى بعد أن اكتشفوا وجود مخلوق غريب يبلغ طوله ثلاثة أمتار ويختبئ تحت الرمال في انتظار وجبته التالية من البشر!.

دودة آكلة للحوم

فزع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عندما علموا بوجود دودة آكلة للحوم تختبئ تحت رمال الشواطئ الأسترالية. 

ووفقًا لموقع ديلي ستار، يمكن أن تنمو الدودة الآكلة للحوم التي تعرف أيضًا باسم أسترالونوفيس أو دودة الشاطئ الأسترالية ليصل طولها 3 أمتار.

مقطع فيديو يوثق

الصياد يحاول اصطياد الدودة الآكلة للحوم باستخدام قطعة من السمك الميت

ظهرت دودة آكلة للحوم هذه في مقطع فيديو لصياد قام بمشاركته عبر الإنترنت عندما استخدم الصياد قطعة من السمك الميت لإخراج دودة من تحت الرمال وبالفعل، عندما قرب الصياد السمك الميت من الرمال، خرجت دودة التقطتها سريعًا؛ وحينها أمسك بها الصياد مسرعًا واكتشف أن طولها يبلغ 3 أمتار.

الدودة الآكلة للحوم التي أمسك بها الصياد

شعر متابعو الصياد على الإنترنت بالفزع وقرروا عدم الذهاب إلى الشاطئ حافين القدمين مرة أخرى.

ووفقًا لمنظمة الصيد الأسترالية، يوجد الكثير من الديدان الآكلة للحوم على الشواطئ في جنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند وفيكتوريا.

شواطئ أستراليا استراليا دودة آكلة للحوم الديدان الآكلة للحوم أسترالونوفيس دودة الشاطئ الأسترالية

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