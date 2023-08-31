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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 6300 محضر وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر في حملات بالقليوبية

سلع غذائية
سلع غذائية

أكد عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية أن الحملات على الأسواق والمخابز ومخازن السلع الغذائية مستمرة على قدم وساق بالتنسيق مع الجهات المختصة من مباحث التموين والأجهزة الرقابية.
وأشار إلى أن هناك حصيلة كبرى من الحملات التي تم شنها خلال الشهرين الأخيرين من قبل المديرية أسفرت عن تحرير العدد من المخالفات للمخابز والأسواق، كما تم ضبط الكثير من كميات السلع الغذائية سواء مجهولة المصدر أو التي يتم بيعها دون الإعلان عن سعر البيع او بيعها بأعلى من السعر الرسمي المحدد من قبل الدولة.
وتم تحرير ما يزيد 6300 محضر مختلف، تنوعت تلك المحاضر ما بين "نقص وزن الخبز، عدم جودة المواصفات للمنتج، أو غلق أثناء أوقات العمل، وكذلك التصرف في كميات الدقيق المصروفة للمخابز، وعدم وجود بون، أو لوحة تشغيل، وعدم صلاحية الميزان، أو سوء حالة النظافة، وغيرها من المخالفات.
كما تم تحرير 131 محضر لتجار التموين حيث تنوعت تلك المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار أو بيع بأعلى من السعر الرسمي، أو الغلق أثناء توقيتات العمل الرسمية، كما تم تحرير 28 محضر للمواد البترولية سواء لمحطات تموين الوقود أو المحطات الغير مرخصة أو تخزين الوقود لبيعه بالسوق السوداء.
وتابع أنه تم أيضا تحرير 621 محضر مخالفات للأسواق، شملت تلك المخالفات "بيع بأعلى من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، أو العمل بدون ترخيص، وعرض سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، أو ذبح خارج المجازر، أو غش تجاري، وغيرها من المخالفات المتنوعة التي تم تحريرها على مدار نفس الفترة.
واضاف أن الحملات على الأسواق ومخازن السلع الغذائية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منها ضبط 497 شيكارة دقيق مختلف الأنواع، وكذلك 27.3 طن لحوم ومصنعات اللحوم، و3.6 طن زيت طعام، ونصف طن أسماك، و69 طن أرز، و3 أطنان خل، ونصف طن منتجات ألبان، و14.5 طن دواجن، و10 أطنان من الملح، و5350 عبوة صلصة، و2180 عبوة بهارات، و792000 عبوة بسكويت، وغيرها من المواد الغذائية مجهولة المصدر منها البقوليات والمكرونة وبطاقات التموين.
واوضح أن الحملات أسفرت عن كميات كبيرة من المواد غير الغذائية خلال نفس الفترة من بينها ضبط ما يزيد عن 50 ألف عبوة سجائر، و2120 عبوة معسل، وما يزيد عن 2 طن من خام الألمونيوم، و9 أطنان من جلود الحيوانات، و21 طن كبريتات نحاس، و3 أطنان نحاس خردة، و5 أطنان كانز فارغ، و12.5 طن بويات، و12.5 طن مواد بلاستيكية، و2 طن غراء، و8.5 طن حديد ظهر، وغيرها من المواد غير الغذائية.

القليوبية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية كميات السلع الغذائية المخابز وزارة التموين والتجارة الداخلية

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