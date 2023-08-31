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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تخفيض المصروفات 25% بالجامعة الأهلية ببني سويف لأبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس

صدى البلد

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والقائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، تخفيض المصروفات الدراسية بالجامعة الأهلية لأبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف بنسبة 25% للعام الجامعي 2023/2024.

 

 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً لجهودهم المبذولة في إنشاء وتشغيل الأهلية حتي أصبحت تخدم قطاع كبير من المجتمع، وتنفيذاً لاستراتيجية تطوير المنظومة التعليمية الجامعية التي أطلقها الرئيس نحو رؤية مصر للتنمية 2030، وبناء الجمهورية الجديدة التي تتخذ من التعليم والبحث العلمي محوراً أساسياً للتقدم والمنافسة مع الأمم.

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يقرر تخفيض المصروفات 25%

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وأكد  الدكتور منصور حسن، أن القرار يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار الجامعات الأهلية هي هدية الرئيس للشعب المصري لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين. وإدارة الجامعة تحرص على الوقوف دائمًا بجانب أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، ومساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، بما يصب في خدمة المؤسسة التعليمية وتقدمها وتحقيق استراتيجيتها وأهدافها، وتحفيزاً لهم لأداء مهامهم علي أكمل وجه.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس الجامعة بالطفرة الهائلة التي شهدتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الاخيرة في كافة المجالات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي تبلورت في عهد الرئيس السيسي وقيادته الرشيدة والحكيمة في إدارة البلاد، والتطوير الملحوظ والتقدم في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ، خاصة مع افتتاح الجامعات الأهلية والتي  أصبحت جزء لا يتجزأ من التعليم الجامعي في مصر، حيث أنها لا تهدف إلى الربح، وذلك لخدمة  الطلاب على مستوى الجمهورية وفق أحدث النظم الحديثة، وحرصه على مصلحتهم وتأهيلهم على أعلى مستوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانطلاق.

 

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