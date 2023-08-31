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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يقرر تخفيض المصروفات 25%

صدى البلد

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف القائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، تخفيض المصروفات الدراسية بالجامعة الأهلية لأبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف بنسبة 25% للعام الجامعي 2023 /2024 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً لجهودهم المبذولة في إنشاء وتشغيل الأهلية حتي أصبحت تخدم قطاع كبير من المجتمع.
وأكد منصور - فى بيان اليوم الخميس أن القرار يأتي تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية باعتبار الجامعات الأهلية هي هدية الرئيس للشعب المصري لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإدارة الجامعة تحرص على الوقوف دائمًا بجانب أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، ومساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، بما يصب في خدمة المؤسسة التعليمية وتقدمها وتحقيق استراتيجيتها وأهدافها، وتحفيزاً لهم لأداء مهامهم علي أكمل وجه.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس الجامعة بالطفرة الهائلة التي شهدتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة في كافة المجالات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي تبلورت في عهد الرئيس السيسي والتطوير الملحوظ والتقدم في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة مع افتتاح الجامعات الأهلية والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من التعليم الجامعي في مصر، حيث أنها لا تهدف إلى الربح، وذلك لخدمة الطلاب على مستوى الجمهورية وفق أحدث النظم الحديثة، وحرصه على مصلحتهم وتأهيلهم على أعلى مستوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانطلاق.
 

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