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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لمتابعة جهود مواجهة التعديات والمتغيرات المكانية بالمراكز

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات  اللازمة حيال المخالفين من المتعدين والمقصرين من مسؤولى الجهاز التنفيذي، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم، بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي الزراعة والري وحماية الأراضي وبعض التنفيذيين المعنيين.

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ناقش المحافظ مع الحضور تقارير المتغيرات المكانية "بكل مركز على حدة" وبيان موقفها "القانوني منها  وغير القانوني" والإجراءات التي تم تنفيذها في هذا الشأن، مؤكدا على توجيهات الحكومة بسرعة التعامل مع كافة المتغيرات حال ورودها من الوحدة المركزية بالديوان العام والتعاون بين الجهات ذات الصلة، في إطار جهود المحافظة  لمواجهة التعديات على أراض أملاك  الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف رؤساء الوحدات المحلية رؤساء الوحدات غنيم محافظ بنى سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وأملاك الدولة

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