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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تختتم فعاليات التوعوية الأسرية في الغربية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فعالياتها التثقيفية والتوعوية بمحافظة الغربية، حيث عقد قصر ثقافة طنطا، محاضرة بعنوان "العنف الأسري"، أوضحت خلالها الدكتورة أميرة صابر، أستاذ مساعد بقسم الصحافة والإعلام بكلية التربية النوعية جامعة طنطا بأن للعنف الأسري العديد من الأشكال، منها: اللفظي، والجسدي، والاجتماعي.

وأفادت بأن هناك فرقا بين العنف والعدوان، مشيرة إلى أن العنف هو جزء من العدوان وشكل من أشكاله سواء كان هذا العدوان على الأفراد أو على الممتلكات أو على المجتمع. 

وتابعت أن العنف الأسري ترجع أسبابه لعدة عوامل من بينها: العوامل الاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية، والثقافية والأسرية.

وأكدت أستاذ الصحافة والإعلام أن آثار العنف الأسري على الأبناء قد تولد لديهم العديد من الأمراض النفسية كالقلق، والتوتر، والاكتئاب، كما وتظهر على الأطفال تصرفات عنيفة، بالإضافة إلى إصابة الأطفال بضعف في الشخصية وضعف في التحصيل الدراسي، ما قد يدفعهم للبحث عن أصحاب السوء أو إدمان بعض الممنوعات كالتدخين، والمخدرات، أو إدمان الإنترنت والأجهزة الإلكترونية، أو الوقوع في براثن الأفكار التكفيرية.

عن خطوات التصدي لظاهرة العنف الأسري، قالت "صابر" إنه لابد من زيادة الوعي عند الأسرة، والسعي الجاد نحو الاستقرار والبحث عن الهدوء وطرح المشكلات أمام جميع أفراد الأسرة، وفتح باب الحوار، وعدم اللجوء مطلقا للعنف في حالة الخلافات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني قصر ثقافه طنطا العنف الأسرى الصحافة والاعلام

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