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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدى البلد يشارك إسلام ورانيا فرحتهما بحفل زفافهما

حفل زفاف العروسين
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب

شهدت إحدي قاعات الأفراح بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة احتفال عائلات "المحمدي" و"البرعي"بحفل زفاف العروسين، وسط حضور الأهل والأحباب ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسى الشعب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

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واحتفل الحضور بزفاف العريس "إسلام المحمدي " علي عروسه “د.رانيا البرعي” في حفل بهيج وسط تهنئة الأهل والاقارب والاحباب .

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وتخلل حفل الزفاف مشاركة عدد كبير من الفنانين وعلي رأسها الفنان حكيم ورضا البحراوي، ومطربين آخرين من أرباب الفنون الشعبية وأقدموا علي إشعال فقرات حفل الزفاف بالرقص مع العروسين ورسم البهجة علي وجوه الحاضرين في حفل الزفاف .

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كما تتقدم مؤسسة "صدي البلد" بالتهنئة خاصة للعروسين علي أن يتمم الله فرحتهما بالخير بالرفاء والبنين .

حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب

حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
حفل زفاف العروسين بحضور الأهل والأقارب
أعضاء مجلسى أحد الفنادق الشهيرة الأقارب الأهل والأقارب تهنئة خاصة بهجة رسم البهجة حفل زفاف العروسين عروسين قاعات الأفراح فنون الشعبية

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