تكليف محمد إبراهيم قائما بأعمال عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا قرارا بتكليف الدكتور محمد إبراهيم محمد للقيام بأعمال عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا.

تخرج الدكتور محمد إبراهيم محمد من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان قسم طباعة المنسوجات والطباعة والتجهيز بتقدير جيد جدا عام 1991، ودرجة الماجستير من جامعة حلوان عام 1998، والدكتوراة من جامعة حلوان عام 2003، وعُين مدرساً بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط عام 2006، وأستاذ مساعد بذات الكلية عام 2011 وأستاذ عام 2016، ورئيساً لقسم طباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية من عام 2011 حتى عام 2014، كما عين عميد للمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى عام 2017 ورئيساً لنقابة مصممي الفنون التطبيقية بالدلتا ومقرها مدينة طنطا من عام 2013 حتى الآن.