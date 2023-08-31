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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: قرار دعمنا للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية تقديرا لدوره الوطني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت النائبة أمل سلامة عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى، بقرار الحزب تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتولى فترة رئاسية جديدة.

وقالت إن قرار الحزب جاء تقديرا للدور الوطنى الكبير الذى قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية، فى الحفاظ على مؤسسات الدولة، ولاستكمال مسيرة العطاء والبناء والتنمية.


وأضافت النائبة أمل سلامة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسئولية عام 2014، حقق إنجازات كبيرة فى جميع المجالات، فالمشروعات القومية على كل شبر من أرض مصر، بداية من المشروع القومى للطرق، واستصلاح ملايين الأفدنة وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى، وإنشاء 32 مدينة ذكية وفقا للمواصفات القياسية العالمية فى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، فضلا عن القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.

وأوضحت سلامة أن المبادرات الرئاسية ساهمت فى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث ساهمت مبادرة " حياة كريمة" فى تحسين مستوى معيشة 60 مليون مواطن فى القرى والعزب والنجوع، ومبادرة " 100 مليون صحة" ساهمت القضاء على الأمراض الوبائية، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات.

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