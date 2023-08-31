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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة الجابون في جميع فعالياته

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، تعليق مشاركة الجابون في جميع فعالياته، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، تعهد زعيم الجابون المعين من قبل المجلس العسكري في الجابون، بريس أوليجي نجويما، بأن البلاد ستحترم جميع التزاماتها على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك في بيان القاه المجلس العسكري على القناة التليفزيونية المحلية.

وجاء في البيان: “نريد أن يؤكد لجميع المستثمرين وشركاء التنمية والدائنين في البلاد أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير لضمان الوفاء بالتزامات بلدنا على حد سواء. على المستوى المحلي والخارجي”.

تحالف المعارضة في الجابون يطالب المجلس العسكري بمواصلة العملية الانتخابية

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بدوره، طالب تحالف المعارضة في الجابون، المجلس العسكري بمواصلة العملية الانتخابية وإتمام إحصاء الأصوات بعد تحركه العسكري.

الاتحاد الافريقي الجابون

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