الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة الجابون في جميع فعالياته

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، تعليق مشاركة الجابون في جميع فعالياته، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، تعهد زعيم الجابون المعين من قبل المجلس العسكري في الجابون، بريس أوليجي نجويما، بأن البلاد ستحترم جميع التزاماتها على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك في بيان القاه المجلس العسكري على القناة التليفزيونية المحلية.

وجاء في البيان: “نريد أن يؤكد لجميع المستثمرين وشركاء التنمية والدائنين في البلاد أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير لضمان الوفاء بالتزامات بلدنا على حد سواء. على المستوى المحلي والخارجي”.

بدوره، طالب تحالف المعارضة في الجابون، المجلس العسكري بمواصلة العملية الانتخابية وإتمام إحصاء الأصوات بعد تحركه العسكري.