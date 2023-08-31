رئيس الوزراء الليبي يرفض التطبيع بعد الكشف الإسرائيلي عن الاجتماع السري

رفض أحد رؤساء الوزراء الليبيين، يوم الخميس، احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد أيام من ظهور أنباء عن اجتماع سري بين وزيري خارجية البلدين.

يوم الأحد الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين علناً أنه ووزير الخارجية الليبي عقدا اجتماعاً خاصاً في روما الأسبوع الماضي، وهو الأول على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين من كلا البلدين.

وفي اليوم التالي، قام رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وفتح تحقيق في الاجتماع. ومن غير القانوني تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب قانون عام 1957 في ليبيا، التي طالما كانت معادية لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين.

وقال الدبيبة خلال اجتماع وزاري متلفز مساء الخميس: نؤكد رفضنا لأي شكل من أشكال التطبيع. وأضاف: تحيا ليبيا، وتحيا فلسطين، وتحيا القضية الفلسطينية في قلوبنا جميعا. ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على تصريحات دبيبة، وفقا لما نشرته وكالة الأسوشيتد برس.

أشعل اللقاء احتجاجات غاضبة في شوارع عدة مدن ليبية، مما دفع المنقوش إلى الفرار إلى تركيا خوفا على سلامتها. مكان وجودها الدقيق لا يزال مجهولا.

وقال الدبيبة: للأسف كان هناك شخص في الحكومة يتصرف بشكل مستقل، في إشارة إلى اجتماع روما. وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ردا على ذلك، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وسبق أن قال اثنان من كبار المسؤولين في الحكومة الليبية لوكالة أسوشيتد برس إن رئيس الوزراء كان على علم بالفعل بالمحادثات بين وزير خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين. وقال أحد المسؤولين إن دبيبة أعطى موافقته على الاجتماع، بينما قال الثاني إن المنقوش أطلع رئيسة الوزراء عليه بعد عودتها إلى طرابلس.

وقال المسؤول الثاني أيضًا إن دبيبة أعطى موافقته المبدئية على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لكنه كان قلقًا بشأن رد الفعل الشعبي العنيف في بلد يتمتع بدعم قوي للقضية الفلسطينية. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر.

انزلقت ليبيا إلى حالة من الفوضى بعد أن أطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي بالدكتاتور القديم معمر القذافي في عام 2011. ولسنوات، انقسمت البلاد بين الحكومة المدعومة من الغرب في طرابلس والإدارة المنافسة في شرق البلاد. ويحظى كل جانب بدعم الجماعات المسلحة والحكومات الأجنبية.