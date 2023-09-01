عماد البناني: لا أنتمي للأهلي..ولولا تكليف الدولة ما قبلت بمنصبي في الزمالك

نفى عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، ما تردد ببعض وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية بشأن انتمائه إلى الغريم التقليدي، الأهلي.

وقال عماد البناني خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إنه يعمل بحقل الشباب والرياضة منذ 40 عاما وكان حريصا على الحياد خلال فترة عمله، مشددا :" لست عضوا عاملا في ناديي الأهلي أو الزمالك حتى أكون مشجعا متعصبا، أنا رجل حيادي ولا أنتمي لأحد، لأني أعمل في حقل الشباب والرياضة، والعمل يقتضي مني الحياد دائما".

وتابع :" لولا تكليف الدولة لي بمهمة المدير التنفيذي ما كنت لأقبلها، والرياضة المصرية ليس لها معنى بدون القطب الكبير نادي الزمالك، ولا أستطيع الخروج من النادي بسبب مظاهرة حب وشكر لي من أعضاء الجمعية العمومية".

وأردف: "أعضاء الجمعية العمومية شاهدوا ما قدمناه خلال الأيام القليلة الماضية، ولجان محايدة سوف تتولى الإشراف على أوراق الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، وسوف يكون هناك تنقية لعضويات نادي الزمالك، وسوف نتخذ خطوات احترازية بشأن الجمعية العمومية لضمان قانونية الانتخابات القادم".

وأكمل:" تنقية العضويات سيتمثل في الكشف على وجود أي عوار في العضويات الموجودة، ومدى أحقيتها في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، وهناك عضويات سليمة وأخرى غير سليمة وهو ما سوف يعلن خلال الأيام القادمة".

وزاد :" أراهن على وطنية الاتحادات والهيئات للوقوف بجانب نادي الزمالك، ونحن نحاول جاهدين على انهاء إيقاف القيد لنادي الزمالك ، ومتمسكين ببقاء زيزو وفتوح مع نادي الزمالك".

وأشار عماد البناني إلى أن المدرب الكولومبي، خوان كارلوس أوسوريو، قد حصل على مستحقاته كاملة، لدى نادي الزمالك، والمدرب مستمر في عمله بالقلعة البيضاء.

وأتم :" نسعى لتقريب وجهات النظر بين مصلحة الضرائب وكيان نادي الزمالك، ونتوقع أن تكلل جهودنا مع مصلحة الضرائب بالنجاح خلال الفترة القادمة".

https://www.youtube.com/watch?v=tPkVMwNm5E0