لأول مرة.. عزيز مرقة يحيي حفلا في مهرجان القلعة اليوم

يستعد المطرب الأردني عزيز مرقة لإحياء حفلا غنائيا مساء اليوم على مسرح محكي القلعة ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة.



وتعتبر هذه الحفلة هي الأولى لعزيز مرقة فى هذا المهرجان، حيث أنه لم يشارك فى أى نسخة سابقة من المهرجان.



ويقدم عزيز مساء اليوم مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها مجنني والحب الكبير وما فى منك ومين قلك والوقت الحلو ويا باي.





نسمة عبد العزيز تشارك عزيز مرقة الحفل

وتشارك نسمة عبد العزيز فى احياء حفل الليلة بجانب عزيز مرقة، حيث تقدم الفقرة الأولى من الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء بصحبة فرقتها الموسيقية، حيث تقدم مجموعة من الالحان العربية والغربية التى اعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها شط اسكندرية، اكدب عليك ، انت عمرى ، الدنيا ريشة فى هوا ، اشكى لمين ، بتونس بيك ، ديسباسيتو ، الحلوة دى، حارة السقايين ، البخيل وانا وسواح .

مهرجان القلعة

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من: عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.



إضافة إلى حفلات كل من: وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.