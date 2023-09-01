رفقة زوجته..كريم فهمي ينشر صوراً جديدة عبر إنستجرام

شارك الفنان كريم فهمي متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر كريم في الصورة رفقة زوجتة من أحد حفلات الفنانين.

كشفت الإعلامية نهاد سمير، عن خبر مساندة كريم فهمي لشقيقه بسبب الهجوم على سفاح الجيزة، قائلة: إن الفنان كريم فهمي نشر بوست قسما على وسائل التواصل الإجتماعي، والذي قال فيه: “أقسم بالله العظيم بأني لم ولن أدفع مليم على السوشيال ميديا للتفخيم من نفسي أو من عمل ليا أو إيذاء أحد الزملاء.. مين يقدر يقول القسم دا معايا”.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك العديد من الفنانين الذين قاموا بالتعليق على ما نشره الفنان كريم فهمي، من ضمنهم الفنان زياد قائلا: “أنا أقسم بنفس القسم والله على ما أقوله شهيد”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير: “أيضا الفنان ريهام عبد الغفور والفنان أحمد شامي ومصممة الأزياء ريم العدل قاموا بالقسم هذا.. ومعني ما نشره الفنان كريم فهمي أن هناك من يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل إنجاح أعمالهم أو فى استغلالها فى أن تأذي أعمال أخري”