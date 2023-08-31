عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

صدى البلد

سفاح الجيزة، تصدر اسم المسلسل الجديد للفنان أحمد فهمي حديث الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد إلى الأذهان قصة القاتل المتسلسل، قذافي فراج عبد العاطي، والذي أنهى حياة 4 أشخاص يقربون له في الفترة من 2015 حتى 2017.

شاهد الفيديو:

وفي هذا السياق، قالت دكتورة الكيمياء الفيزيائية‎‏ في إحدى كليات العلوم “مها. خ”، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، معلقة على صور سفاح الجيزة الحقيقي: “الراجل دا أنا كنت بشتري من عنده حلويات من السوبر ماركت  بتاعه من 15 سنة كدا، وكان نسمة فعلا أقسم بالله”.

وأضافت المحاضرة الجامعية لموقع “صدى البلد”، حول تعاملها مع سفاح الجيزة الحقيقي، قذافي فراج عبد العاطي، أنها تعاملت معه في صغرها في كل مرة كانت تزور خالتها، معقبة: “معظم قرايبي في المنطقة اللي هو كان عايش فيها وبيتعاموا معاه، وعمر ما حد شك فيه خالص”.

وتابعت في تصريحها: “الصدمة إنه كنا مقتنعين إنه راجل كويس جدا من معاملته الكويسة، وكبيره أوى يقطع جبنة مش بنى آدمين، هو ذكى أوى كمان، وإلا ما كانش عرف يخدع الناس كلها فيه كدا”. 

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء الآن|والجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

بعد انخفاض اسعار الدواجن.. موعد تراجع سعر البيض

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

موضوعات متعلقة

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

الست اللي على المصطبة.. عريس تصيبه العين يوم زفافه ويتعرض لموقف محرج

ترشيحاتنا

مستشار رئيس الوزراء الأسبق يوضح دلالة انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى بورسودان

تقارير: محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة.. وخطوة أخيرة لإتمام الصفقة

15 جنيها انخفاضا.. شعبة الأرز تعلن السعر الجديد

صراع عالمي على أرض أفريقيا.. ماذا يحدث بالجابون ودول الانقلابات؟

المرشد الأعلى الإيراني: يجب أن نحول أي جدال مع جيراننا إلى تعاون

ارتفاع نسب تنفيذ مشروعات المُبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لـ 100% بأسوان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شابة إسكتلندية تقوم بعملية لتجميل الأسنان.. ما حدث لها غير متوقع

الوداع القاسي لأغسطس| تفاصيل اليوم الأكثر سخونة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

الغضبان: 99.9 % من أصحاب الحصص الاستيرادية يبيعونها..وعائلة واحدة تمتلك 14 بطاقة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ