كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

سفاح الجيزة، تصدر اسم المسلسل الجديد للفنان أحمد فهمي حديث الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد إلى الأذهان قصة القاتل المتسلسل، قذافي فراج عبد العاطي، والذي أنهى حياة 4 أشخاص يقربون له في الفترة من 2015 حتى 2017.

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وفي هذا السياق، قالت دكتورة الكيمياء الفيزيائية‎‏ في إحدى كليات العلوم “مها. خ”، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، معلقة على صور سفاح الجيزة الحقيقي: “الراجل دا أنا كنت بشتري من عنده حلويات من السوبر ماركت بتاعه من 15 سنة كدا، وكان نسمة فعلا أقسم بالله”.

وأضافت المحاضرة الجامعية لموقع “صدى البلد”، حول تعاملها مع سفاح الجيزة الحقيقي، قذافي فراج عبد العاطي، أنها تعاملت معه في صغرها في كل مرة كانت تزور خالتها، معقبة: “معظم قرايبي في المنطقة اللي هو كان عايش فيها وبيتعاموا معاه، وعمر ما حد شك فيه خالص”.

وتابعت في تصريحها: “الصدمة إنه كنا مقتنعين إنه راجل كويس جدا من معاملته الكويسة، وكبيره أوى يقطع جبنة مش بنى آدمين، هو ذكى أوى كمان، وإلا ما كانش عرف يخدع الناس كلها فيه كدا”.