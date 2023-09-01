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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 18 مسجدا اليوم

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف

تنطلق اليوم الجمعة، عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، إلى المحافظات التالية:
١- مديرية أوقاف البحر الأحمر ( سفاجا)
٢- مديرية أوقاف الإسماعيلية ( القصاصين)
٣- مديرية أوقاف أسوان ( الكرور)
٤- مديرية أوقاف المنيا ( قرية بني حرام) دير مواس
٥- مديرية أوقاف الجيزة ( البدرشين)
٦- مديرية أوقاف دمياط ( ميت الخولي) الزرقا
٧- مديرية أوقاف البحيرة ( النوبارية)
٨- مديرية أوقاف مطروح (الحمام)
٩- مديرية أوقاف كفر الشيخ (بلطيم)
١٠- مديرية أوقاف الفيوم ( طامية)

كما تشهد مديرية أوقاف شمال سيناء (الشيخ زويد) أولى القوافل الدعوية المشتركة الكبرى بين الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء المصرية.

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 18 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه 136 مسجدًا منها 99 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و37 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
1. أبو بكر الصديق - عزبة فايز - مركز طامية
2. الشيخ سعد– فيديمين - مركز سنورس
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
3. التقوى – قرية الروافعة الغربية –البياضية
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
4. الرحمن  - عزبة عاصم –ادمو
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
5. مالك الملك – نجع العرجي – العامرية أول
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
6. النور –  ساحل البقيلي  - نجع حمادي
7. النصر – جزيرة مطيرة - قوص
مديرية أوقاف البحر الأحمر
م المسجد وعنوانه
8. الهادي – عمارات مبارك (ك1) - سفاجا
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
9. الرحمن – ع أبو يحيى صفيطة- الزقازيق
10. أبو محفوظ سويلم – سماكين الغرب الحسينية
11. طيبة –  صان الحجر
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
12.  أبو قاسم  - عزبة عرب أبو قاسم –  قرية أم عزام –  القصاصين
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. الوالدة سارة – قرية هربشنت - مركزببا
2. علي بن أبي طالب – شارع صلاح سالم – بندر بني سويف
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
3. نور الإسلام  - عزاقة  - طوخ
مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
4. الطارق بالطريق الدولي - رشيد
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
5. الإيمان – شبراتنا - بسيون
6. الكبير – قحافة - طنطا
 

الجمعة قوافل دعوية خطبة الجمعة مقارئ قرآنية النشاط الصيفي للطفل الأوقاف

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