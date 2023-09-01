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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أكينولا قنبلة موقوتة| الزمالك مهدد بشكوى في "فيفا".. وبند وحيد ينقذ البيت الأبيض

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يواجه نادي الزمالك أزمة حقيقية حال فسخ التعاقد مع البنيني سامسون اكينولا مهاجم القلعة البيضاء بعد اخفاقه في تقديم أوراق اعتماده في قيادة هجوم الفريق.  

ووضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك ادارة القلعة البيضاء في مأزق عقب خروج البنيني سامسون اكينولا مهاجم القلعة البيضاء من حساباته.  

الزمالك حتى الآن لم ينجح في تسويق البنيني سامسون اكينولا واللاعب يحق له العودة لتدريبات الأبيض.

وفى حال رفض نادي الزمالك عودة البنيني سامسون أكينولا إلي التدريبات سوف يقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ويحصل على قيمة عقده كاملا.
أوسوريو مدرب الزمالك أعلن نهاية الموسم الماضي انه لا يحتاج البنيني سامسون أكينولا ولكن أمير مرتضى منصور آنذاك فشل في تسويقه بالإضافة إلى انه فشل في فسخ العقد حينها بالتراضي بسبب الأزمة المالية. 

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تصاعد أزمة مهاجم الزمالك 

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تصاعد أزمة المهاجم البنيني سامسون أكينولا، داخل نادي الزمالك، مشيرًا إلى أوسوريو، المدير الفني للفريق، رفض تواجد اللاعب.
وكان شوبير كشف وقت سابق أن اللاعب لم يفسخ عقده ويرغب في الاستمرار مع القلعة البيضاء بالموسم الجديد، وأخبر المسئولين أنه جاهز ووزنه قل كثيرا.
وقال “شوبير” :”أوسوريو رفض تواجد سامسون فى الزمالك بعد تأكيد اللاعب عودته من جديد لصفوف الزمالك”.
وأشار :”أوسوريو أخبر مسئولي الزمالك أنه لن يستطيع الاعتماد على سامسون خلال الموسم الجديد”.

وتابع شوبير :”حتى الآن يبقى موقف سامسون غامضا والجمهور يتساءل هل يستمر اللاعب أو يرحل وهذا سوف نكشفه خلال الفترة القادمة”.

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أزمة راتب مهاجم الزمالك 


قال مصدر مطلع أن الزمالك يرفض فسخ التعاقد مع سامسون رغم وجود بند يمنح النادي هذا الحق".

وواصل: "يتمسك نادي الزمالك بتسويق اللاعب خلال المرحلة الحالية للحصول على قيمة شرائه والتي تبلغ 900 ألف دولار".

وأضاف: " نادي الزمالك يرغب في سداد القسط الثاني من صفقة سامسون لناديه السابق، كاراكاس الفنزويلي والبالغة 500 ألف دولار، وموعد الاستحقاق في الأول من يوليو الماضي".

واختتم المصدر: "الزمالك إن لم يتمكن من تسويق سامسون خلال أيام، سيكون عليه فسخ العقد، قبل المهلة القانونية وهو ما يقدر بأسبوع عقب نهاية الموسم، كما هو في العقد الخاص باللاعب، وذلك حتى لا يتحمل النادي راتبه موسمين قادمين والمقدر بـ 350 ألف دولار في الموسم".

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بند ينقذ الزمالك من أزمة أكينولا 


فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن البند المتواجد بعقد سامسون أكينيولا، مهاجم نادي الزمالك، مع القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد أعلن ضم سامسون، في يناير الماضي، قادما من كاراكاس الفنزويلي.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “أزمة في الزمالك، ناس كتير حذرت من التعاقد مع سامسون وقالت أن الدوري الفنزويلي ليس مقياس للحكم على مستواه، واللاعب لم يسجل سوى هدف وحيد”.

وتابع: “إدارة الزمالك تحركت خلال الأيام الماضية مع وكيل اللاعب في محاولة لتسويقه بشأن بيعه أو إعارته إلى ناديه السابق، لتقليل حجم الخسائر وعدم اللجوء لبند التعاقد”.

وأضاف: “هناك بند في عقد سامسون مع الزمالك، يحق للاعب فسخ تعاقده مع النادي بعد 7  أيام من نهاية الموسم الحالي، والموسم انتهى”.

واختتم: “بيقولوا أن اللاعب بلغ الزمالك أن يمتلك عرض من البنك الأهلي، والزمالك سيتفاوض مع النادي خلال الأيام المقبلة، وسنرى ماذا سيحدث”.

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