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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة العشرين.. بايدن يحث شي على الحضور وسط توترات بين الصين والهند

صدى البلد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يأمل أن يحضر نظيره الصيني شي جين بينج قمة قادة مجموعة العشرين في الهند المقرر عقدها الأسبوع المقبل، بعد تقارير تفيد بأن الرئيس الصيني سيغيب عن الاجتماع.

وقال بايدن للصحفيين أمس الخميس في واشنطن "آمل أن يحضر" بينما قلل بعض المسؤولين الأمريكيين من فرص عقد اجتماع بين شي وبايدن في نيودلهي، مشيرين إلى أنه سيكون أكثر ترجيحًا في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، أو آبيك، أو مؤتمر سان فرانسيسكو في نوفمبر.

وأوردت رويترز أمس الخميس تقريرا عن الغياب المحتمل لشي. ونقلت رويترز عن محللين قولهم إن أي قرار يتخذه شي بتخطي الاجتماع قد يكون مرتبطًا بالتنافس مع الهند المضيفة. 

وقالوا إن هذه الخطوة يمكن أن تكون إشارة إلى أن الصين مترددة في منح نفوذها لجارتها الجنوبية، التي تفتخر بأحد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا مع تباطؤ الصين. وقالت رويترز إن اثنين من ثلاثة مصادر في الصين قالا إن مسؤولين صينيين أبلغاهم بالغياب المتوقع، لكنهم لم يكونوا على علم بالسبب.

واشتبكت الدولتان الأسبوع الماضي بعد أن أصدرت بكين خريطة تظهر أروناتشال براديش وهضبة دوكلام، التي اتنازع عليها الجانبان في الماضي، على أنهما تقعان داخل حدود الصين، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان اليوم الجمعة.

وقدمت الهند اعتراضا رسميا للصين الثلاثاء الماضي. وحثت بكين الهند على “التزام الهدوء” بشأن الخريطة، حيث دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وين بين الأربعاء الماضي الدول إلى الامتناع عن “المبالغة في تفسير” الخريطة، التي تطالب أيضًا بالمناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقد حضر شي جميع مؤتمرات قمة مجموعة العشرين الأخرى شخصيًا منذ أن أصبح رئيسًا في عام 2013، باستثناء عام 2021 خلال جائحة كوفيد عندما انضم عبر رابط الفيديو.

وقال مسؤولان هنديان ودبلوماسي مقيم في الصين ومسؤول يعمل في حكومة دولة أخرى في مجموعة العشرين، إنه من المتوقع أن يمثل رئيس مجلس الدولة لي تشيانج بكين في اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي، الذي يبدأ في 9 سبتمبر الجاري.

ومن المحتمل أيضا أن يحضر لي قمة لزعماء شرق وجنوب شرق آسيا في جاكرتا بإندونيسيا في الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر، وفقا لتقرير صادر عن وكالة كيودو اليابانية.

وكان يُنظر إلى القمة في الهند على أنها مكان لاجتماع محتمل بين شي وبايدن، الذي أكد حضوره، حيث تسعى القوتان العظميان إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات التي توترت بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية.

وكان شي قد التقى بايدن آخر مرة على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في نوفمبر الماضي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل إنه لن يسافر إلى نيودلهي وسيرسل وزير الخارجية سيرجي لافروف بدلا منه.

ويُنظر إلى قمة مجموعة العشرين على أنها عرض مهم للهند، حيث خرجت البلاد من هبوط ناجح على سطح القمر وتروج لنفسها كقوة صاعدة ذات أسواق جذابة ومصدر لتنويع سلسلة التوريد العالمية.

لكن العلاقات بين الدولة المضيفة لمجموعة العشرين والصين مضطربة منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد اشتباك جنود من الجانبين على حدود الهيمالايا في يونيو 2020، مما أدى إلى مقتل 24 شخصًا.

وقام شي، الذي حصل على فترة ولاية ثالثة كزعيم في أكتوبر الماضي، برحلات قليلة إلى الخارج منذ أن أسقطت الصين فجأة الضوابط الحدودية الصارمة الناجمة عن الوباء هذا العام.

بايدن مجموعة العشرين الهند الصين

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