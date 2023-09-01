إنفانتينو: رئيس الإتحاد الأسباني أفسد إحتفالات منتخب بلادة بلقب مونديال العالم

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم أن لويس روبياليس رئيس الإتحاد الأسباني لكرة القدم قد أفسد إحتفالات منتخب بلادة للسيدات بالفوز بكأس العالم التي جرت مؤخراً في استراليا ونيوزلندا بما قام به من سلوك علي منصة التتويج.

وقال إنفانتينو عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام أن رئيس الإتحاد الإسباني افسد نكهة فوز منتخب بلاده بعد قبلته للاعبة جيني هيرموسو ، وقد فتح الفيفا للعبة إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدمروبياليس وعلقت نشاطه في كل ما يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة شهور بعد تقبيله هيرموسو خلال حفل تقديم الجائزة عقب المباراة النهائية في 20 أغسطس.

وأضاف :"تم التعكير على احتفالات هؤلاء البطلات المستحقات بما حدث علي منصة التتويج، بالإضافة إلى ما استمر في الحدوث في الأيام التالية للواقعة، لم يكن لذلك أن يحدث أبدًا. لقد أخذت هيئات الفيفا التأديبية المسؤولية على عاتقها على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة".

واوضح:" سوف تستمر الإجراءات في مسارها الشرعي من جانبنا، يجب أن نستمر في التركيز على كيفية دعم المزيد من النساء وكرة القدم النسائية في المستقبل، سواء داخل الملعب أو خارجه."