لو عندك ضيوف.. كرات اللحم بالصلصة على الطريقة الإيطالية

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة كرات اللحم بالصلصة بالطريقة الإيطالية الأصلية.





المقادير

للصلصة

زيت الزيتون 1 ملعقة طعام

2 فصوص من الثوم، مفروم

1/4 ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الأحمر

2كوب من المفرومة الطماطم (البندورة)

معجون الطماطم 2 ملاعق طعام

1 غصن الريحان كبيرة زائد 2 ملاعق طعام من أوراق الريحان المقطعة





لتتبيلة اللحم





1/2 كوب من فتات الخبز

1/2 كوب حليب

1 بيضة

1/2 كوب جبنة مبشورة بارميجيانو ريجيانو -

2 ملاعق طعام من البقدونس المفروم ،

1/2 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

3/4 ملعقة صغيرة ملح

نص كيلو نت اللحم المفروم





الطريقة

في مقلاة كبيرة نضع زيت الزيتون على نار متوسطة الحرارة ونضيف الثوم المفروم و رقائق الفلفل الأحمر ثم يطهى الثوممدة 30 ثانية إلى1 دقيقة حتى تفوح رائحته .

ثم نضع الطماطم و معجون الطماطم ثم يترك لياخذ غلوة واحدة

ثم نضع الملح ثم قم بإضافة الريحان . وتترك الصلصة لتنضج علي نار هادئة

تحضير كرات اللحم

نضع فتات الخبز و الحليب في وعاء كبير ، ثم تترك 5 دقائق.

نضيف البيض والجبن ريجيانو بارميجيانو - والبقدونس و الزعتر والملح وعاء . يحرك الجميع حتي تندمج المكونات

ثم نضع اللحم وب استخدام شوكة أو الأصابع نخلط كل شيء معا جيدا حتي تمتزج المكونات ولا نكثر من الخلط .

تبلل اليدين و يشكل الخليط علي شكل كور .

نضع بلطف اللحم في صلصة الطماطم. ( لا بأس إذا كان بعض غير مغطاة بالكامل من قبل الصلصة ) . تغطية المقلاة مع غطاء ويطهىمدة 20 دقيقة ثم يهتز بلطف أو تهزه المقلاة لنقل اللحم حول قليلا . ويطهي 5 إلى 10 دقائق أخرى أو حتى ينضج اللحم

قبل التقديم ، نبعثرحوالي 2 ملاعق طعام من الريحان يترك على اللحم

يقدم مع السباغيتي أو مع الخبز .