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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص وعلاج 660 حالة من رؤوس الماشية والدواجن بكفر الشيخ| صور

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تخفيفاً عن كاهل المربين، بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ.

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وقال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 660 رأس ماشية ودواجن، وتم علاج 45 حالة أمراض باطنة، و 15 حالة تناسليات، و 400 حالة دواجن، ورش 200 حيوان، وصرف العلاج المجانى اللازم للحالات المرضية.

جاء ذلك  بحضور الدكتور عبد الستار شعوط مدير إدارة الرعاية ودكتور محمود غالب ودكتور عماد عبد العزيز بإدارة الرعاية بالمديرية ودكتور عمرو حسنى، مدير إدارة كفر الشيخ، والدكتورة أمينة القبلاوي، رئيس قسم الرعاية، ودكتور محمد قطب، طبيب وحدة دقلت.

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الدواجن العلاج المجانى اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين توقيع الكشف

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