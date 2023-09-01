المفتي: الفقه الإسلامي يتضمن الحلول لكل القضايا المجتمعية| فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، إن الفقه الإسلامي فيه من السعة والمرونة، ما يجد حلا لكل القضايا المجتمعية.

وأضاف شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن منهجية دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى، منهجية علمية موروثة، قائمة على احترام المذاهب المعتبرة، وتقديرها.

المتخصصين في العلوم

وأوضح شوقي علام، أنه عندما يرد سؤال إلى دار الإفتاء؛ فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، وتلجأ الدار أيضا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة، قبل أن تصدر فتوى.

وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن المذاهب الفقهية فكر منتظم متَّسق، له غايات واضحة على مدى زمني طويل، يساعد على التعامل مع الوقائع الحادثة في المجتمع وَفق مراد الشرع الشريف.