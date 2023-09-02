عالم يكتشف جسما غامضا غير طبيعي .. ما القصة؟

كشف أحد الخبراء البارزين في جامعة ستانفورد أن لديه شظايا من جسم غامض يشتبه أنه لا يمكن أن يكون مادة موجودة بشكل طبيعي على الارض.

في مناظرة مع زملائه العلماء بريان كيتنغ وآفي لوب، اتخذ الدكتور غاري نولان نهجًا متشككًا تجاه ادعاءات خبير الأجسام الطائرة المجهولة توم ديلونج حول ما يسمى بـ "المواد الخارقة" التي تم انتشالها من حادث تحطم الطائرة.

وقال إنه لا يوجد دليل قاطع على أن شظايا البزموت المغنيسيوم التي أظهرتها منظمة DeLonge's To the Stars كانت بالتأكيد من مركبة فضائية خارج كوكب الأرض.

عالم يكتشف جسم غامض غير طبيعي

واعترف الدكتور نولان قائلاً: "لقد تغيرت نسب المغنيسيوم قليلاً". "لقد نظرت إلى ذلك بنفسي، لكنهم ليسوا بعيدين جدًا لدرجة أنه لا يمكن تفسيرهم على أنهم سبب آخر في صنع ذلك".

ومع ذلك، قال في البرنامج الصوتي للدكتور كيتنغ، إن شظايا الانفجار في سماء أوباتوبا، في مقاطعة ساو باولو البرازيلية في سبتمبر 1957، كانت أكثر إثارة للاهتمام.