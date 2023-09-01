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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزيز مرقة: الغناء أمام الجمهور المصري كان حلما لي

صدى البلد

أكد الأردني عزيز مرقة، من على مسرح محكي القلعة، أنه كان يحلم بالغناء في مهرجان القلعة، أمام الجمهور المصري العظيم". 

واستقبل الجمهور، الفنان الأردني عزيز مرقة، بترحاب كبير، خلال إحيائه حفلا، ضمن فعاليات مهرجان محكي القلعة.

وحرص عزيز مرقة على أن يلقي كلمة على الحاضرين، وقال إنه يحب هذا الجمهور العظيم، وتمنى لو تجمعه به حفلات كثيرة.

استقبال حار من جمهور محكى القلعة للأردني عزيز مرقة

نسمة عبد العزيز تشعل محكى القلعة بأغاني الريس متقال

ومن ناحة أخرى، أشعلت عازفة الماريمبا، الفنانة نسمة عبد العزيز، حفلها بمحكى القلعة، بأغنية الكينج محمد منير “يونس”، وتجاوب معها الجماهير، وقاموا بغنائها مع عزفها.

وحرصت ان تقدم  نسمة عبد العزيز خلال حفلها فى مهرجان محكى القلعة فقرة غناء صعيدى للريس كرم الجهيني ونجله محمود، أدى فيها أغانى الريس متقال "اتفرج ع الحلاوة".


وعلى جانب اخر قال الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة «الحياة» إن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هو مهرجان عظيم وعريق، ويقدم كل أنواع الفنون لمعظم طبقات وفئات الشعب المصري وهو ما يميز هذا المهرجان.

وتابع أمير الغناء العربي، نشعر بالفرحة والحب حين نلتقي جمهور مهرجان القلعة الذي ربما لم تتح له الفرصة للتواجد في حفلات دار الأوبرا المصرية، ودائما ما تكون الحفلات كاملة العدد وهذا دليل على وجود الفن داخل الإنسان المصري وأنه محب وذواق بشكل كبير، مؤكدًا أن الجمهور «بيشيل الفنانين من على الأرض شيل».

وأضاف هاني شاكر، إنه يكون سعيدا حين يلتقي الجمهور والأسر المصرية والعربية في القلعة والمهرجانات المختلفة ويتناقشون معه ويرى أن الفن الذي يقدمه حيا ويعيش مع الأجيال المختلفة.

وحول حفله غدا في الدورة 31 من مهرجان القلعة، أكد أن حضر برنامجا مختلفا للحفل، متمنيا أن يقدم كل ما يريده الجمهور ويحبه، مضيفا، «واجبي وواجب أي فنان في مهرجان القلعة إنه يرضي الجمهور ويسعده».

واختتم، «كل الشكر لقناة الحياة الحبيبة على قلبي، لأنها منبر للفن المصري تنقل كل أحداثنا الفنية من خلالها للملايين بالعالم كله» مؤكدا أنه استقبل سيلا من الرسائل بعد نقل الحياة لحفله بمهرجان القلعة العام الماضي، مضيفا أن القناة لم تقصر معنا على الإطلاق وأتمنى وجود مهرجان كل يوم وتكون معنا فيه قناة الحياة.

الاردنى عزيز مرقة الجمهور العظيم الجمهور المصري أشعلت الشعب المصري الغناء العربي الفنان هاني شاكر

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